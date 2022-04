MSI PRO DP21: mini PC con i5, montaggio VESA e SSD da 256 GB ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il nuovo MSI PRO DP21 si presenta in un minuscolo fattore di forma, il che lo rende perfetto per gli spazi ristretti grazie anche al supporto per il montaggio VESA, ma allo stesso tempo risulta essere molto potente, merito del processore Intel i5-11400 da 2.60 GHz e 6-Core. Attualmente può essere acquistato su Amazon ad un prezzo davvero molto competitivo: solo 629,99€ invece di 899,99€.

Lavorare da casa, studiare a casa, ci sono molti cambiamenti nel nostro modo di vivere negli ultimi due anni. Molte persone hanno lavorato per creare nuovi spazi di lavoro dentro e intorno alle loro case. È qui che entra in gioco MSI, con la sua ultima gamma di PC MSI Pro.

MSI crea prodotti per PC ad alte prestazioni ormai da molti anni. Da PC desktop e componenti per appassionati a laptop ad alte prestazioni. La loro ultima gamma di mini-PC offre delle caratteristiche niente male: parliamo di un SSD M.2 da 256 GB, 8 GB di RAM (disponibile e aggiornabile a 64 GB e fino a 3200 MHz) e viene fornito anche con Windows 11 Home preinstallato. Presente anche il modulo WIFI e il Bluetooth 5.2, oltre a 4 porte USB 3.0.



Quindi in sostanza è compatto, veloce, potente e pronto per essere configurato in pochi minuti. Clicca qui per acquistarlo su Amazon approfittando della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.