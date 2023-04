MSI Modern 15 A11MU-1019IT: OFFERTA BOMBA su Amazon per il notebook

Il PC portatile è un oggetto praticamente indispensabile da molti anni ormai, soprattutto per coloro che si spostano continuamente da una parte all'altra per lavoro o per studio. Una comodità non da poco questa, che ci permette di risparmiare tempo e fatica per queste attività e non solo. Spesso il prezzo di tali apparecchi arriva ad essere abbastanza importante, per specifiche o per tecnologia, motivo per cui la scelta deve essere oculata e adatta alle vostre esigenze. MSI è da sempre una delle aziende leader nella produzione di hardware per PC, in grado di proporre apparecchi eccellenti anche nel campo dei notebook, come il MSI Modern 15 A11MU-1019IT di cui parliamo.

Ebbene, sappiate che da oggi in offerta su Amazon il prezzo del notebook MSI Modern 15 A11MU-1019IT è di 549,00€, che equivale per voi a un risparmio del 31% sul prezzo di listino! Un'occasione a dir poco unica.

MSI Modern 15 A11MU-1019IT: un Notebook incredibile

Stiamo parlando di un prodotto adatto per uno stile di vita dinamico. Forte di un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, scheda grafica Intel UHD, 8GB di scheda RAM, 512 GB di spazio su disco rigido, e Windows Home 11 preinstallato come sistema operativo.

Il notebook MSI Modern 15 A11MU-1019IT è poi dotato di Webcam, Pulsanti Rapidi posizionati nella sezione superiore, tastiera retroilluminata con layout italiano, e standard Wi-Fi 6. Se state pensando già al peso, niente paura: è creato in un chassis in alluminio ultra leggero da 1.6 Kg e ultra sottile da 16.9 mm, portatile ed elegante ovunque decidiate di andare.

