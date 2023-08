MSI Modern 14: i3, 8GB RAM e SSD 512GB al 36% su Amazon

Vuoi acquistare un portatile che garantisca prestazioni elevate con un budget intorno ai 450 euro? Allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello MSI Modern 14 a soli 449 euro, invece che 699 euro.

Ebbene sì, non stropicciati gli occhi perché non stai sognando. Sei però di fronte uno sconto del 36% che ti permette di risparmiare ben 200 euro totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

MSI Modern 14: portatile d'eccellenza a un prezzo da non credere

In questo momento il rapporto qualità prezzo di questo laptop è veramente eccezionale. Potrai portarti a casa un portatile da 14 pollici con risoluzione FHD a 60 Hz. Ha un corpo leggero e ultra sottile, con un peso di appena 1,4 kg. Possiede una tastiera compatta molto sensibile e un touch pad fluido e veloce.

Monta il potente processore Intel Core i3 1215U con a supporto ben 8 GB di RAM e un SSD NVMe PCIe da 512 GB. È dotato di una porta USB-A, una USB-C, slot per microSD e ingresso HDMI. Inoltre è già installato Windows 11 Home e avrai il 50% di sconto su Norton 360 Delux.

Assolutamente una promozione coi fiocchi. Dato che le unità disponibili a questa cifra non sono molte devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo MSI Modern 14 a soli 449 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.