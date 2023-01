MSI Katana è il portatile da gaming in offerta ad un prezzo speciale oggi su Amazon

Sebbene l'MSI Katana GF66 sia un portatile da gaming dal prezzo ragionevole e dalle prestazioni rispettabili, non è all'altezza di altri portatili che costano lo stesso prezzo o meno. Con un portatile da gaming MSI si può fare affidamento anche sui titoli AAA più impegnativi. L'MSI Katana GF66 è un fantastico computer da gaming che offre un rapporto qualità-prezzo addirittura superiore a quello dei più grandi computer attualmente disponibili. Acquistalo su Amazon a soli 1099,00€ invece di 1399,00€.

Anche se la durata della batteria è breve e lo schermo non è così brillante, il Katana offre comunque le basi per un gaming basato sulle prestazioni, il che è particolarmente importante se si considera che il prezzo dei componenti chiave ha cambiato la definizione di portatile da gaming a economico.

MSI Katana GF66 è un computer portatile progettato con un'attenzione particolare al gioco. In termini di forma e materiali, questo portatile indica chiaramente che è destinato al gaming. Tuttavia, a differenza di molti portatili questo non include una vistosa illuminazione RGB di loghi/facce o altri elementi di design che distraggono.

L'azienda sostiene che la serie Katana e Sword è stata creata in collaborazione con Tsuyoshi Nagano, un rinomato artista giapponese conosciuto soprattutto per il suo lavoro sulla grafica della serie di videogiochi Romance of the Three Kingdoms e per le versioni giapponesi della grafica di Star Wars. Il Katana ha molte caratteristiche che lo accomunano ad altri portatili da gaming.

La cornice che circonda lo schermo di un portatile non è del tutto stretta. Tuttavia, il case può essere aperto di ben 180 gradi, il che non è poco per una piattaforma portatile. Di conseguenza, può essere utilizzato con facilità in quasi tutti gli ambienti. Un secondo aspetto comodo è che l'apertura del portatile richiede una sola mano.

