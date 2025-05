MSI G32CQ5P: il monitor curvo WQHD a un prezzo imperdibile

Se stai cercando un monitor che unisca tecnologia avanzata e un prezzo irresistibile, MSI G32CQ5P è la scelta ideale. Questo monitor curvo da 31,5 pollici, con risoluzione WQHD (2560 x 1440), è attualmente in offerta a soli 229,99€, con un risparmio di ben 119€ rispetto al prezzo originale di 349€. Un'opportunità da non perdere per chi desidera aggiornare la propria postazione gaming senza gravare sul budget.

Immersione totale grazie alla curvatura 1500R

Il design curvo con una curvatura di 1500R è stato pensato per avvolgere completamente il campo visivo, eliminando distrazioni e aumentando il coinvolgimento. La cornice frameless contribuisce ulteriormente a questa esperienza, permettendo configurazioni multi-schermo senza interruzioni visive, perfette per i gamer più esigenti.

Il MSI G32CQ5P è equipaggiato con un refresh rate di 170 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms, garantendo fluidità e precisione anche nei giochi più dinamici. Grazie alla tecnologia Adaptive Sync, problemi come tearing e stuttering diventano un ricordo del passato. Inoltre, il pannello VA offre un rapporto di contrasto nativo di 1:3000 e dinamico di 1:100M, per neri profondi e dettagli ben definiti.

Colori brillanti e protezione per la vista

La qualità visiva è un altro punto di forza di questo monitor, con una copertura del 115% dello spazio colore sRGB e il supporto per 1,07 miliardi di colori. Tecnologie come anti-luce blu e anti-flickering proteggono la vista durante lunghe sessioni di gioco, mentre la funzione Night Vision migliora la visibilità nelle scene più scure, permettendoti di cogliere ogni dettaglio anche nei momenti più critici.

Dotato di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, il monitor supporta WQHD rispettivamente a 170 Hz e 144 Hz, rendendolo compatibile con PC, console e laptop. La navigazione nei menu è resa semplice e intuitiva grazie al joystick a 5 vie, mentre lo stand regolabile ti consente di personalizzare l'altezza e l'inclinazione per un comfort ottimale.

Con dimensioni di 70,1 x 29 x 56 cm e un peso di 6,7 kg, MSI G32CQ5P si adatta facilmente a qualsiasi configurazione. Il suo design moderno e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo al contempo una soluzione robusta e stabile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: aggiorna il tuo setup con il monitor MSI G32CQ5P a un prezzo imbattibile. Un dispositivo che unisce prestazioni eccellenti e un prezzo competitivo, perfetto per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.