MS Paint IDE: trasforma MS Paint in un IDE

MS Paint IDE è una soluzione che permette di convertire l'applicazione Microsoft Paint in un IDE, un ambiente di sviluppo integrato. Grazie al riconoscimento del testo nelle immagini consente agli sviluppatori di scrivere, compilare ed eseguire codice direttamente all'interno di queste ultime. Si possono quindi conciliare creatività e programmazione grazie ad un tool open source scritto in Java e semplice da usare.

MS Paint IDE per il riconoscimento del codice nelle immagini

L'IDE utilizza un sistema OCR, il riconoscimento ottico dei caratteri, per leggere e interpretare il codice scritto in un'immagine. Ciò consente di convertire un disegno in codice eseguibile. MS Paint IDE supporta diversi linguaggi di programmazione e sviluppo web tra cui Python, Java, JavaScript e Go. L'integrazione con LSP (Language Server Protocol) permette inoltre di aggiungere facilmente nuovi linguaggi e dev tool e non manca neanche l'integrazione con Gradle per l'automazione.

Gli sviluppatori hanno la possibilità di creare e gestire progetti Git direttamente dall'ambiente di sviluppo. Dopo la scrittura del codice in un'immagine l'IDE lo converte in testo, lo compila o lo interpreta e restituisce l'output generato in una nuova immagine. Il flusso di lavoro mantiene l'esperienza completamente visiva e, grazie al supporto per il versioning, si potrà operare anche in ambienti collaborativi.

Un'altra funzionalità interessante riguarda il supporto per Google Assistant. Grazie ad esso gli utenti possono formulare dei comandi vocali per facilitare il coding e la gestione dell'IDE. Chiaramente MS Paint IDE si integra in toto con MS Paint e aggiunge in esso dei pulsanti per eseguire azioni comuni come la compilazione e l'esecuzione nonché dei menu contestuali per aprire e modificare rapidamente i file.

Strumenti per la personalizzazione

MS Paint IDE offre diverse opzioni di personalizzazione, tra cui il supporto per la Rich Presence di Discord con cui condividere uno stato di sviluppo in tempo reale.

Le modifiche stilistiche per adattare l'interfaccia alle proprie esigenze possono essere effettuate direttamente tramite CSS. Dotato anche del supporto al code highlighting per l'evidenziazione del codice, l'ambiente di sviluppo è in alcuni casi in grado di leggere e interpretare i sorgenti nelle immagini con un'accuratezza del 99%.