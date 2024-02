Mr. & Mrs. Smith, guarda la nuova serie TV Amazon Original

Mr. & Mrs. Smith, nuova serie TV Amazon Original che rielabora l'omonimo film del 2005, è adesso disponibile per la visione in streaming su Prime Video. Ti basta dunque possedere un abbonamento Amazon Prime per accedere alla visione di tutti gli episodi, per uno show che si preannuncia coinvolgente e spettacolare.

Mr. & Mrs. Smith in streaming: di cosa parla la serie TV

I protagonisti di questa serie TV sono due individui solitari, John e Jane Smith, che decidono di abbandonare le proprie vite e identità per abbracciare un destino condiviso come partner nella vita e nelle missioni segrete.

John e Jane Smith non sono solo una coppia sposata: sono anche spie addestrate, impegnate in missioni rischiose e avvincenti. La trama si snoda attraverso un intreccio di azione, intrighi e colpi di scena, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso ad ogni episodio.

Se vuoi passare una serata all'insegna dell'adrenalina e del divertimento ti basta possedere dunque un abbonamento Amazon Prime, che oltre a offrirti numerosi vantaggi sulle spedizioni, ti permette di accedere all'intero catalogo di Prime Video. Guarda ora in streaming Mr. & Mrs. Smith e porta lo spettacolo a casa tua.

