Mr. & Mrs. Smith: come vedere la nuova serie TV in streaming

A distanza di 19 anni dall'uscita dell'omonimo film con Brad Pitt e Angelina Jolie, esce la serie Mr. & Mrs. Smith, con Donald Glover e Maya Erskine nei panni dei protagonisti. La nuova serie è visibile in streaming su Prime Video, la piattaforma online inclusa nell'abbonamento Amazon Prime.

Se non sei un utente Prime, puoi provare gratis il servizio per 30 giorni e accedere al catalogo di Prime Video senza limiti. Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata alla serie Mr. & Mrs. Smith e premere sul pulsante Guarda con Prime - Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni.

Come vedere la serie TV Mr. & Mrs. Smith in streaming

La visione della prima stagione Mr. & Mrs. Smit è disponibile in streaming su Amazon Prime Video. In totale gli episodi da guardare sono otto.

La serie TV racconta le vicende di John e Jane, due estranei solitari, che accettano di rinunciare alle rispettive vite per diventare partner, come spie e come marito e moglie, per conto di un'organizzazione segreta.

Missione dopo missione, i due protagonisti inizieranno ad innamorarsi sul serio, mettendo così a serio rischio il loro lavoro e provocando malumore in seno all'organizzazione. Il finale della prima stagione è da non perdere.

La critica ha accolto in maniera positiva la serie interpretata da Maya Erskine e Donald Glover. Su Rotten Tomatoes, noto sito web che raccoglie recensioni su film e serie tv dalla fine degli anni Novanta, Mr. & Mrs. Smith ha conquistato un punteggio "Fresh" pari all'89%, di gran lunga superiore rispetto a quello ottenuto dal film originale (60%, ndr).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.