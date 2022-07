mpv: un media player pensato per gli sviluppatori

mpv è un media player gratuito, Open Source e multipiattaforma che può essere gestito interamente da linea di comando e permette di integrare le funzionalità già presenti nel core tramite scripting. Per questo motivo si tratta di un prodotto particolarmente consigliato agli sviluppatori.

Funzionalità di base

Il player supporta una grande varietà di formati per la compressione audio/video, svariati codec video e audio nonché diverse tipologie di sottotitoli. L'output in fase di riproduzione è basato su diverse librerie tra cui OpenGL, Vulkan e D3D11.

Nello stesso modo sono supportate tutte le funzionalità preferite dagli appassionati del montaggio video come per esempio la risoluzione in HDR, l'interpolazione, il frame timing, la gestione del colore e il video scaling a qualità elevata grazie agli algoritmi più utilizzati.

L'interfaccia dell'applicazione è estremamente essenziale, si potrebbe dire che essa non mette a disposizione una vera e propria interfaccia utente ma sono comunque disponibili alcune funzionalità di base per il controllo del playback.

API e scripting

Per quanto riguarda l'embedding, mpv fornisce un'API (Application Programming Interface) molto semplice da utilizzare e basata sul linguaggio C che rende il player facile da integrare in applicazioni di terze parti.

Sempre a proposito delle interfacce di programmazione, mpv può operare senza particolari incompatibilità con la maggior parte delle API per il decoding in modo da poter sfruttare a pieno le GPU più diffuse su tutte le piattaforme più popolari.

Gli sviluppatori del progetto hanno pubblicato una guida completa allo scripting per mpv, fondamentalmente sono supportati JavaScript, LUA e C che da soli coprono la maggior parte delle esigenze dei coder.

Si può installare mpv su Linux, Windows 7 o versione più recente del sistema operativo di Microsoft e computer Mac.

Si consiglia inoltre di utilizzare il player su un terminale dotato di una scheda grafica non troppo datata in quanto la gestione energetica non è ancora particolarmente elevata e potrebbero verificarsi alcuni inconvenienti, come per esempio lo screen tearing (sovrapposizione dei fotogrammi) e altre distorsione visive.