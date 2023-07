Mozilla Thunderbird: client rivoluzionato con Supernova

Dopo essere stato abbandonato a se stesso per un certo periodo di tempo, Mozilla Thunderbird è nuovamente in sviluppo e la Foundation ha infatti distribuito recentemente un nuovo e importante aggiornamento denominato Supernova che va a rivoluzionarlo in tutto e per tutto.

Mozilla Thunderbird: l'inizio di una nuova era con Supernova

Si tratta dell’update che porta il client alla relase 115, i cui dettagli erano in parte già noti dalla beta, e che promette l’inizio di una nuova era.

Al riguardo, Alex Castellani, Director of Product Engineering responsabile di Thunderbird, spiega infatti “Nell’ultimo anno abbiamo rivisto alcune delle parti più vecchie della nostra base di codice. abbiamo modernizzate per facilitare manutenzione ed estensione”, aggiungendo inoltre “Abbiamo fatto del nostro meglio per offrire il giusto equilibrio tra nuove funzionalità e cambiamenti di interfaccia che piaceranno ai nuovi utenti”, “che milioni di utenti conoscono e apprezzano”.

Thunderbird su computer risulta pertanto essere molto veloce e assai più moderno. Vari elementi dell’interfaccia sono stati rivisti e l’applicazione risulta essere decisamente più veloce rispetto ad altri client di posta elettronica.

La vera novità è quella relativa alla nuova "Card View", visione con layout verticale della lista di messaggi riprendendo un’interfaccia mobile ma su computer. Non si tratta però di un elemento obbligatorio, in quanto la versione classica “Table” resterà comunque disponibile per tutti gli utenti che vorranno continuare ad usufruirne e in special modo per gli utenti di vecchio corso poco favorevoli ai cambiamenti.

Da tenere presente che nei piani di Mozilla vi è pure un’app per dispositivi mobili. La versione per Android è già in sviluppo da mesi, mentre una versione per iOS/iPadOS dovrebbe arrivare successivamente.