Mozilla rilascia Firefox 120 con nuovi strumenti per la privacy

Mozilla ha finalmente rilasciato la versione Firefox 120. Le novità introdotte sono molteplici, soprattutto per quanto riguarda la privacy degli utenti. Come riportato nel changelog ufficiale sul sito di Mozilla, Firefox supporta una nuova funzionalità "Copia collegamento senza tracciamento del sito" nel menu contestuale. Questa garantisce che i collegamenti copiati non contengano più informazioni di tracciamento. Inoltre, gli utenti potranno adesso abilitare il controllo globale della privacy. Questa funzione permette a Firefox di informare i siti web che l’utente non desidera che i propri dati vengano condivisi o venduti. Basterà soltanto spuntare le due caselle dedicate (che si trovano nella scheda Privacy e sicurezza, di Preferenze) e il browser farà il resto. Inoltre, le finestre private di Firefox e la configurazione della privacy ETP-Strict hanno migliorato le API Canvas con la protezione dalle impronte digitali, in modo da a proteggere sempre più la privacy online degli utenti.

Firefox 120: novità per la privacy e non solo

Firefox 120 ha puntato (quasi) tutto sulla privacy degli utenti. Il browser ha abilitato per impostazione predefinita il blocco dei cookie banner nelle finestre private per tutti gli utenti in Germania. In questo modo il browser rifiuterà automaticamente i cookie ed eliminerà i fastidiosi banner dei cookie per i siti supportati. Sempre in Germania, è stata abilitata la protezione dal tracciamento URL per impostazione predefinita nelle finestre private. Firefox rimuoverà i parametri di query URL non essenziali che vengono spesso utilizzati per tracciare gli utenti sul web. Queste due nuove funzioni dovrebbero essere disponibili per gli utenti degli altri paesi in un prossimo futuro.

Il nuovo aggiornamento Firefox 120 ha infine introdotto alcune novità, non strettamente legate alla sicurezza. Ad esempio, gli utenti Ubuntu Linux potranno ora importare dati da Chromium quando sono entrambi installati come pacchetti Snap. Gli utenti potranno ora utilizzare una funzionalità devtools aggiunta per simulare le schede del browser in modo che siano offline. Infine, la modalità Picture-in-Picture è stata ottimizzata ed è attivabile tramite la scorciatoia da tastiera CTRL + ALT. Per attivare manualmente il nuovo aggiornamento, basta accedere alle impostazioni di Firefox e alla sezione “Aggiornamenti di Firefox” cliccare su “Controlla aggiornamenti”. Se disponibile, basterà finalizzare l’operazione cliccando sul tasto “Riavvia per aggiornare”.