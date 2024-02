Mozilla lancia Monitor Plus per rimuovere i dati utente sensibili

Mozilla ha recentemente lanciato un nuovo servizio per la sicurezza degli utenti, chiamato Monitor Plus. Questo è in grado di eliminare automaticamente le informazioni personali, come nome, indirizzi di casa e numeri di telefono, insieme alle informazioni sui siti di broker di dati che "vendono a scopo di lucro" o esposti in violazioni di dati note. Mozilla Monitor Plus si basa su un servizio gratuito precedentemente noto come Firefox Monitor (ora Mozilla Monitor). Con tale servizio, gli utenti possono sapere se le loro informazioni personali sono state coinvolte in una violazione dei dati. Mozilla ha dichiarato che, ad oggi, oltre 10 milioni di persone si sono iscritte al servizio gratuito. Un sondaggio sulla privacy condotto da Cisco suggerisce che c'è un crescente interesse tra il 42% degli adulti, di età compresa tra 18 e 24 anni, che vogliono sapere quali tipi di informazioni hanno le aziende su di loro.

Monitor Plus: come funziona la rimozione dei dati di Mozilla

Con la versione a pagamento che costa 8 dollari al mese, Mozilla afferma di poter rimuovere le tue informazioni personali da oltre 190 siti di broker di dati. SI tratta del doppio del numero rispetto ad altri concorrenti. Oltre a ciò, Mozilla Monitor Plus eseguirà controlli mensili regolari per “assicurarsi che le informazioni sensibili rimangano lontane dai siti di broker di dati". Nel frattempo, gli utenti di Mozilla Monitor riceveranno una scansione gratuita una tantum. Questi dovranno fornire il proprio nome, città e stato attuali, data di nascita e indirizzo e-mail. Mozilla ha affermato che queste informazioni rimarranno crittografate e rappresentano la quantità minima di informazioni di cui si ha bisogno per ottenere risultati di ricerca più accurati. L’azienda ha poi aggiunto che includerà anche violazioni dei dati ad alto rischio (informazioni su conti bancari, PIN, ecc.), mostrando anche come risolvere il problema

Oltre alla rimozione dei dati e al monitoraggio continuo dello strumento, è anche possibile avviare una richiesta di rimozione manuale. La scansione gratuita e il piano Mozilla Monitor Plus sono attualmente disponibili per gli utenti negli Stati Uniti, ma potrebbero presto arrivare anche in Italia.