Mouse wireless Microsoft Special Edition scontatissimo su Amazon (17€)

Il Microsoft Bluetooth Mouse Forest Camo è stato progettato dagli ingegneri di casa Redmond per offrire agli utenti la massima precisione e il massimo comfort durante l'uso quotidiano. Ottima anche l'autonomia della batteria, che può durare fino a dodici mesi senza interruzioni. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 17 euro anziché 27,99 euro, grazie al 39% di sconto. Ed in più, se hai l'abbonamento a Prime, puoi beneficiare della spedizione gratuita.

Mouse wireless di Microsoft in sconto del 39% su Amazon

In casa Microsoft hanno voluto fare le cose in grande realizzando un mouse wireless eccezionale sia nel comfort che nella precisione. Ottimo per la produttività, è il dispositivo ideale anche per chi ha spesso difficoltà a spostarsi tra documenti e siti web senza incappare in fastidiosi blocchi improvvisi. Oltre al design ergonomico e mimetico (in questa speciale versione oggi in offerta su Amazon), un altro suo punto di forza è la connessione ultrarapida con il PC, grazie alla funzione Associazione rapida attivabile tramite il computer con a bordo Windows 10 o Windows 11. Inoltre mentre lo usi ti dimentichi subito della batteria, grazie a un'autonomia extralarge fino a 12 mesi.

Se hai bisogno di un nuovo mouse senza fili, ergonomico e costruito con materiali di qualità, la scelta ideale ricade sul mouse wireless di Microsoft. Cogli al volo l'offerta di Amazon per acquistarlo in Special Edition e risparmiare 11 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

