Mouse Wireless Logitech POP con Emoji ad un prezzo FOLLE su Amazon

Fai risplendere la tua personalità con il POP Mouse di Logitech. Caratterizzato da un colore giallo intenso, questo mouse Bluetooth è realizzato per rendere divertente la tua esperienza al pc. Ma non è solo questione di aspetto, dal momento che è abbastanza compatto da stare comodamente nel palmo della tua mano e il suo sensore ottico offre fino a 4000 dpi di tracciamento. Acquistalo su Amazon a soli 24,99€ invece di 40,99€.

Inoltre, la tecnologia SilentTouch ti consente di fare clic sui suoi quattro pulsanti emettendo a malapena un suono. La SmartWheel del POP Mouse è progettata per passare automaticamente dal tracciamento di precisione ad alta velocità in modo da poter stare a passo con il tuo ritmo. Facendo clic sul pulsante della rotellina di scorrimento viene visualizzato un menu Emoji che ti consente usarle direttamente in chat ed e-mail. Installa il software Logitech Emoji sul tuo sistema Windows o Mac per personalizzare le opzioni del menu.

Associa il mouse POP con un massimo di tre dispositivi Windows, Mac, ChromeOS, iPad e Android contemporaneamente e passa da uno all'altro premendo semplicemente un interruttore. L'utilizzo del software Logitech Flow con il tuo PC Windows e Mac ti consente di copiare il contenuto attraverso i tuoi sistemi collegati in rete. Una volta terminato, puoi riporre rapidamente il mouse nella borsa.

Logitech Flow consente agli utenti di lavorare su più dispositivi utilizzando lo stesso set di periferiche abilitate per Flow. Questo può aiutare a ridurre le distrazioni e ottimizzare il flusso di lavoro dell'utente. Tieni presente che ciò richiede il software Logi Options oltre a macOS 10.15 e Windows 10 o versioni successive.

L'acquisto di un ricevitore Logi Bolt disponibile separatamente consente di collegare il mouse POP a sistemi compatibili con USB di tipo A. Il POP Mouse è progettato per funzionare fino a due anni con la batteria AA inclusa, a seconda dell'uso. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.