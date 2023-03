Mouse wireless Logitech Pebble: su Amazon ora ad un PREZZO ancora più BASSO

Logitech è ormai da anni un marchio indiscutibilmente sinonimo di qualità e tecnologia all'avanguardia nel campo delle periferiche dedicate ai PC. Tutto questo grazie ad hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, anche se andiamo a parlare di prodotti a basso budget. Se ad esempio siete in cerca di un nuovo mouse senza fili, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, o magari perché non utilizza una tecnologia wireless (ormai indispensabile), potreste avere l'occasione decisiva a pochissimi Euro proprio tra le mani con il Logitech Pebble mouse wireless.

Infatti da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon questo Mouse Wireless Logitech Pebble a soli 15,00€, con uno sconto del 42% sul prezzo di listino e circa 11,00 Euro risparmiati.

Logitech mouse wireless: essenzialità ergonomica

Se non vedete l'ora di avere un mouse piccolo e versatile, che soprattutto vi liberi dell'incombenza dei fili sulla scrivania, il Logitech Pebble mouse wireless è a portata di click, ora con un prezzo più che vantaggioso.

Questo mouse wireless Logitech in offerta su Amazon possiede un design semplice minimale, adatto per entrambe le mani (quindi una presa universale) e dalle dimensioni contenute. Potrete tranquillamente trasportarlo da una parte all'altra semplicemente tenendolo in tasca. Tramite il mini ricevitore USB lo collegherete wireless al vostro PC, senza particolari problemi.

