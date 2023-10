Mouse Wireless Logitech MX Master 2S, OFFERTISSIMA su Amazon!

Un mouse super performante è il top per i giocatori che vogliono dare il meglio nelle sessioni competitive e non, o magari per coloro che lavorando tutto il giorno sono molto soggetti alla fatica del polso e della mano. Prodotti come il Mouse Wireless Logitech MX Master 2S sono quindi imprescindibili, e poterlo acquistare in grande offerta lo rende un must have unico!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Mouse Wireless Logitech MX Master 2S a soli 54,99€, con uno sconto del 15% sul totale che ti farà risparmiare ben 10€ sul prezzo originale!

La scelta migliore per polso e gaming!

Con questo mouse potrai godere di un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro, e con una precisione massima di 4.000 DPI. Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrai energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Cosa che lo rende quindi super utile e comodo anche per i viaggi. Una ricarica completa può durare fino a 70 giorni!

La speciale forma ergonomica e sagomata del Mouse Wireless Logitech MX Master 2S sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale.

