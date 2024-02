Mouse wireless Logitech a quasi META' PREZZO: oggi è tuo a SOLI 16 EURO

È ora di ottimizzare la tua postazione di lavoro con un mouse affidabile e super comodo! Si tratta del Logitech Pebble Mouse wireless, oggi disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un'offerta così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Logitech Pebble Mouse wireless: funzionalità e modalità d'utilizzo

Il Logitech Pebble Mouse wireless è uno strumento top di gamma ideale soprattutto per chi pratica smartworking.

Questo modello Logitech si distingue per la sua semplicità: è moderno, sottile e con una bellissima forma arrotondata, oltre ad essere leggerissimo e quindi facile da trasportare.

Goditi un'esperienza ultra-silenziosa con oltre il 90% di riduzione del rumore, ed anche l'ampia rotella di scorrimento in gomma scivola in silenzio.

In più si caratterizza per la doppia modalità di connettività: potrai connetterti nel modo che preferisci tramite la tecnologia wireless Bluetooth o con il piccolo ricevitore USB incluso. Inoltre garantisce un tracciamento veloce e con precisione ovunque tu decida di utilizzarlo.

L'utonomia del mouse è elevatisima: può rimanere alimentato fino a 18 mesi con una sola batteria AA (la durata della batteria può variare in base all'uso). Non è da meno la sua versatilità: è compatibile con iPadOS tramite Bluetooth e con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android e dispone di certificazione Works with Chromebook.

Per finire, grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere inserito facilmente in borsa o nello zaino per essere trasportato dovunque.

Oggi il Logitech Pebble Mouse wireless è disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto bomba del 47%. Un'offerta così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.