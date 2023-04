Mouse wireless HP PRECISISSIMO in sconto del 43% su Amazon

I mouse wireless di HP sono uno dei punti di riferimento del settore. Uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo è il Z3700, oggi protagonista di un'offerta sensazionale su Amazon: 43% di sconto, per un prezzo finale di poco più di 12 euro, grazie all'ulteriore sconto di 0,65 euro applicato in automatico al check-out. L'articolo è venduto e spedito da Amazon e se sei abbonato a Prime non solo non paghi nulla per la spedizione, ma lo ricevi a casa tua già a partire dalla giornata di domani.

Mouse wireless HP a quasi metà prezzo su Amazon

Il vero fiore all'occhiello del mouse HP Z3700 è l'integrazione di qualcosa come 1.200 sensori ottici, grazie ai quali riesce a offrire una precisione fuori dal comune, oltre che una velocità supersonica. Due elementi che, uniti insieme, lo rendono un piccolo gioiello in mano a chiunque è abituato a lavorare col computer e vuole aumentare la sua produttività a costo praticamente zero.

Ottime notizie anche sul fronte della compatibilità, dal momento che il mouse senza fili del marchio HP supporta tutte i computer con a bordo Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 dotati di una porta USB. Un'altra caratteristica importante che non abbiamo ancora sottolineato è l'autonomia di oltre 16 mesi con una singola batteria AA, quanto basta per farti dimenticare della batteria per quasi un anno e mezzo.

Se hai bisogno urgente di un mouse e sei alla ricerca di un vero affare, con il mouse wireless Z3700 di HP lo hai trovato: aggiungi ora il mouse al carrello per approfittare del 43% di sconto e di un ulteriore extra sconto al check-out.

