Mouse Wireless HP: compare uno SCONTO DI META' PREZZO su Amazon

HP è un marchio di prestigio nel campo della tecnologia e dei computer, uno di quelli di cui si è per forza sentito parlare almeno una volta. La qualità dei suoi stessi prodotti parla da sola, dagli hardware che difficilmente deludono le aspettative, ai veri e propri PC già preconfezionati. Anche ai mouse fanno parte di questa squadra, e se siete in cerca proprio di quest'ultimo, magari per sostituire il vostro vecchio, o per passare alla tecnologia wireless, potreste avere tra le mani l'occasione decisiva proprio con il Mouse Wireless HP PC Z3700.

Da oggi infatti potrete aggiudicarvi su Amazon il Mouse Wireless HP PC Z3700 in offerta a soli 11,46€, con uno sconto pari al 50%, ovvero la metà netta del prezzo ufficiale di listino.

Mouse HP PC Z3700: un mouse wireless per tutti

Se vi serve un mouse piccolo, versatile, che potete utilizzare ovunque e senza l'incombenza dei fili a darvi noie, questo HP è esattamente ciò che fa per voi. Dispone di luci al LED e sfrutta i sensori ottici (ben 1200) come tecnologia di rilevamento del movimento.

Uno dei punti di forza che rende versatile e immediato l'utilizzo del Mouse wireless HP PC Z3700 è che non è necessario alcun tipo di installazione, e lo sfruttamento della connessione wireless da 2,4 GHz. Questo mouse è compatibile con notebook e PC fissi con tutti i modelli di Windows più recenti, fino a Vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.