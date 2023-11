Mouse wireless da gaming con sensore Pixart 3370 a SOLI 44€

Hai deciso di acquistare un mouse wireless da gaming senza fare rinunce? Allora vai subito su Amazon e acquista il tuo Fnatic BOLT a soli 44,79 euro, invece che 94,49 euro. Ricordati di selezionare il modello "senza fili" nella tendina sotto il prezzo.

Grazie allo sconto del 53% oggi, e ancora per poco, puoi risparmiare circa 50 euro sul totale. Non è certo una promozione da perdere. Con questo mouse le tue sessioni di gioco saranno una goduria e non sentirai minimamente la fatica. E poi è precisissimo, per veri gamer.

Mouse wireless da gaming spettacolare: 3 ragioni per averlo

Design: come ti dicevo ha un design che ti farà sentire pochissimo la fatica. Questo perché è sagomato in modo da risultare ergonomico. Inoltre pesa solo 69 grammi.

Connessione: potrai decidere se connetterlo con il suo ricevitore che troverai in confezione oppure in modalità Bluetooth. Questo ti offre una versatilità notevole.

Prestazioni: è dotato del sensore Pixart 3370 che scorre in modo perfetto su tutte le superfici e ha un tempo di risposta di soli 1 ms. Ha una batteria bella grande che dura fino a 210 ore e lo ricarichi con il cavetto USB. Inoltre ha una memoria integrata che ti permette di cambiare fino a 4 profili.

Fai alla svelta dunque, prima che le unità disponibili spariscano. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Fnatic BOLT a soli 44,79 euro, invece che 94,49 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

