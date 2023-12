Mouse wireless da Gaming, ergonomico e con batteria gigante (45€)

Hai deciso di acquistare un mouse wireless da Gaming ma non sai quale scegliere? Vorresti qualcosa dalle prestazioni eccellenti senza svenarti? Allora non poi perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Roccat Kone Air a soli 45 euro, invece che 69,99 euro.

Fai presto perché ci sono pochissimi pezzi disponibili e sicuramente scenderanno presto a zero. Sicuramente molto è dovuto a questo sconto del 36% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare un bel po'. Anche perché con questo mouse senza fili potrai portare la tua esperienza di gioco a uno step successivo e noterai quanto faccia la differenza.

Mouse wireless da Gaming spettacolare a un ottimo prezzo

Il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente, difficile trovare qualcosa di meglio. Questo mouse è dotato di una doppia connessione, wireless e Bluetooth. Quindi potrai decidere tu quale usare in base alle tue necessità. In confezione trovi il suo ricevitore per sfruttare la connessione wireless.

Ha un sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI molto preciso con cui potrai farlo scorrere tranquillamente su qualsiasi superficie pur non avendo il tappetino. Gode di molti tasti di scelta rapida e ha un design ergonomico che ti consente di usarlo per molto tempo senza sentire la fatica. Potrai utilizzare una o due pile AA per una durata fino a 800 ore.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione. Prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Roccat Kone Air a soli 45 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

