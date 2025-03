Mouse wireless da gaming Corsair DARKSTAR con 15 pulsanti programmabili

Oggi puoi fare un vero colpaccio e se sei un amante dei videogiochi non devi sicuramente perdere questa promozione che ti stiamo segnalando., Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless da gaming Corsair DARKSTAR a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro.

Anche se forse da mobile potresti non vederlo tieni presente che siamo davanti a uno sconto del 41% sul prezzo di listino e quindi ora risparmi la bellezza di 70 euro sul totale. Davvero niente male, soprattutto per ciò che puoi ottenere. E se preferisci puoi pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Corsair DARKSTAR: il mouse da gaming super personalizzabile

Sicuramente una delle caratteristiche principali del mouse da gaming Corsair DARKSTAR è la sua versatilità. Possiede infatti ben 15 tasti che potrai personalizzare come desideri per avere tutte le scorciatoie che vuoi nei tuoi giochi. E poi gode di un sensore molto preciso e sensibile in grado di scorrere su tutte le superfici.

Ha un design ergonomico che ti permetterà di usarlo per tutto il tempo che vuoi senza fare nessuna fatica. Gode di 26.000 DPI regolabili e di una connessione velocissima e senza input lag, grazie al suo ricevitore che trovi incluso. Inoltre i tasti sono silenziosi e robusti e la batteria è in grado di durare per ben 80 ore e la puoi ricaricare con il cavetto. Lo puoi connettere a PC e piattaforme di gioco.

Fai alla svelta perché l'offerta non durerà. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mouse wireless da gaming Corsair DARKSTAR a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.