Meno di 9€ per un mouse wireless firmato Amazon?! No non è uno scherzo, ma il frutto di una promo di cui approfittare proprio ora. Ti basta applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto del 40% che, applicato al prezzo di listino di quasi 15€, si traduce nella somma irrisoria da investire: solo 8,88€.

Applica il coupon, risparmia il 40% e acquista a meno di 9€ il mouse Bluetooth di Amazon

Senza troppi giri di parole, ti dico che questo mouse fornisce funzionalità wireless affidabili e un'esperienza di utilizzo comoda. Non è un top di gamma (come il Logitech MX Master 3S, per dire), ma pur costando pochissimo, è di ottima fattura.

Il mouse è dotato di connettività wireless sia tramite Bluetooth che tramite una connessione USB a 2,4 GHz. Ciò significa che puoi collegarlo al tuo computer o dispositivo tramite Bluetooth, se supportato, o utilizzare il ricevitore USB incluso per una connessione wireless stabile a 2,4 GHz. Lo switch lo trovi sulla base d'appoggio, nei pressi del pulsante "Connect".

Il mouse ha un design ergonomico e ha sei pulsanti, compreso quello per impostare la sensibilità (DPI): puoi scegliere tra 600, 1600, 2400 o 3600 DPI. Scegli la velocità del puntatore che meglio si adatta alle tue esigenze.

La durata della batteria del mouse varia in base all'uso, ma in generale, la batteria dovrebbe durare diverse settimane se non mesi prima di doverla sostituire. Il mouse si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività per conservare l'energia della batteria. La periferica wireless è alimentata da una batteria AA inclusa.

⚡Prima dei saluti finali, ti ricordo che per ottenere lo sconto del 40% - per quindi pagare 8,88€ anziché 14,80€ - devi applicare manualmente il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.