Se usi il pc, e quindi il mouse, per tante ore al giorno è arrivato il momento di cambiare le cose. Devi pensare alla tua salute e dotarti degli strumenti. Ormai sono note le conseguenze negative che i mouse tradizionali hanno sulla salute del polso ma tu puoi evitare tutto questo acquistando ora su Amazon mouse verticale Trust. Grazie alla sua impugnatura del tutto differente non risentirai minimamente dell'utilizzo anche prolungato del dispositivo. In più adesso lo trovi anche ad un prezzo scontato. Lo paghi solamente 24,99 euro, un prezzo davvero irrisorio se confrontato alla salute della tua mano.

Mouse verticale Trust: ergonomico, confortevole e wireless

Questo mouse verticale ed ergonomico è la soluzione alla fatica e al dolore dopo una giornata passata al pc. Ti consente infatti di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60° per lavorare in totale comfort.

Il design leggero e il formato adatto a qualsiasi mano concedono un po’ di sollievo e poi è presente il comodissimo supporto per il pollice e inoltre il rivestimento in gomma migliora nettamente l’impugnatura e il comfort. Sei libero dai fili. I cavi non influenzeranno più la tua posizione di lavoro. La portata wireless di 10 m del mouse Verto assicura una libertà ottimale e una migliore postura.

Ergonomia non significa noia: questo mouse verticale offre un sensore ottico 800/1200/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso. Collega il microricevitore di Verto al PC o laptop e mettiti subito all’opera. A lavoro finito puoi conservare il ricevitore nel comodo scomparto dedicato.

Nella confezione insieme al mouse verticale arriveranno anche 2 batterie AAA.

Acquistalo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.