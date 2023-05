Mouse Ricaricabile a PREZZO MINI su Amazon

Basta cavi sparsi sulla scrivania e basta batterie puntualmente scariche e da sostituire! Da oggi puoi dimenticarti di tutti questi inconvenienti che rallentano il tuo lavoro con un prodotto imperdibile e anche economico. Si tratta del mouse ricaricabile che oggi su Amazon ti costa solamente 16,99 euro.

Mouse ricaricabile LeadsaiL: con una sola ricarica lo usi per 2 mesi

Quanto è bello non dover pensare alle batterie che puntualmente si scaricano quando più il mouse ti serve? Con il mouse ricaricabile LeadsaiL con una sola ricarica lo utilizzi per ben 2 mesi. In più disponi di un click ultra silenzioso che non disturberà né te né chi ti sta accanto. In questo modo da un lato ti liberi della preoccupazione di disturbare gli altri e dall'altro ti permette di essere sempre concentrato mentre lavori o giochi. Ma la grande rivoluzione di questo prodotto è il suo essere ricaricabile. Non serve, infatti, sostituire le batterie.

Trasmissione senza fili e ad alta precisione. Hai a disposizione ben 5 livelli DPI (2400, 2000, 1600, 1200, 800, predefinito 1600) per cambiare liberamente la velocità di movimento, per un'esperienza più precisa e fluida quando si è in gioco, in ufficio o a casa. Una trasmissione senza fili più sicura e precisa consente distanze di lavoro fino a 10 m, nessuna interferenza con altri dispositivi.

Design ergonomico e smart. Il nano ricevitore può essere riposto nel retro del mouse quando non funziona. Il design ottimizzato e le impugnature in gomma si adattano alla mano, n fanno un dispositivo ergonomico e offrono alla tua mano il massimo sostegno per un comfort duraturo. E ancora risparmio energetico intelligente. il mouse entra automaticamente in modalità di sospensione dopo un determinato periodo di inattività (8 minuti) per un minore consumo energetico, poi puoi premere qualsiasi pulsante per riattivarlo. Se poi non si utilizza per un lungo periodo, è possibile premere il pulsante On/Off per spegnerlo.

Ovviamente disponi di un'ampia compatibilità e facilità di utilizzo. Connetti alla fonte d'energia e gioca, senza bisogno di altri driver. Compatibile con la maggior parte dei sistemi, inclusi Windows, Vista, Linux e IOS. Adatto per laptop, MacBook, Macbook Pro, Macbook Air, Chromebook e PC.

Lavora comodo e senza sbattimenti con il mouse ricaricabile che adesso puoi acquistare su Amazon a soli 16,99 euro.

