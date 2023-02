Mouse Razer DeathAdder Essential a meno di 30 euro grazie allo sconto su Amazon

Il Razer DeathAdder Essential è uno dei mouse premium e dedicato ad un target che punta alla precisione e all'affidabilità, soprattutto in-game. Questa precisione è possibile grazie al sensore da 6400 DPI che lo rende uno dei più precisi attualmente sul mercato. Lo puoi acquistare ora su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 28,67€ invece di 39,99€.

DeathAdder Essential è dotato di un sensore da 6400 DPI ed è cablato, il che significa che è veloce e privo di latenza. Adatto sia per il gioco che per l'uso quotidiano, è un piacere da usare. Il suo cavo intrecciato da 1,8 m ti consente di fare movimenti ampi sulla scrivania e la connessione priva di latenza dovuta soprattutto al sensore PixArt PAW3328.

Sono presenti inoltre due pulsanti laterali programmabili, oltre la rotellina cliccabile. Non è presente però il sistema di controllo RGB. Anche se non sei un fan della serie DeathAdder apprezzerai questo dispositivo, che a questo prezzo sorpassa tutti gli altri della stessa categoria per funzionalità e prestazioni.

Non lasciarti scappare questa grande offerta e acquistalo su Amazon approfittando dello sconto del 28%, e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione del prodotto è gratuita.

