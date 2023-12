Mouse professionale ed ergonomico targato Logitech ad un PREZZO DAVVERO FOLLE: PROMO SHOCK

Logitech è un marchio leader nell'industria delle periferiche informatiche e ad essere oggi in super promo su Amazon è il suo Mouse MX Master che è in sconto del 33% per un prezzo finale di 89,99€.

Il Mouse Logitech è in offertissima su Amazon

Il Logitech MX Master 3S è un mouse wireless progettato per garantire prestazioni eccezionali su qualsiasi superficie, persino su vetro, grazie al tracciamento avanzato a 8K DPI. Dotato di sensori di precisione regolabili, questo mouse offre una sensibilità personalizzabile per adattarsi alle esigenze di ogni utente. L'esperienza utente è ulteriormente migliorata dai clic silenziosi. Lo scorrimento Magspeed del mouse offre una straordinaria combinazione di velocità, precisione e silenziosità. Con uno scorrimento più veloce del 90% rispetto ai mouse tradizionali, una precisione superiore all'87% e un funzionamento quasi silenzioso, il Magspeed Scrolling migliora significativamente l'efficienza del lavoro. Il design ergonomico del mouse assicura comfort durante l'uso prolungato Il software di programmazione Logi Options+ consente di personalizzare i pulsanti del mouse e ottimizzare il flusso di lavoro con profili specifici delle applicazioni. Inoltre, il mouse supporta il controllo FLOW su più computer, consentendo un lavoro senza soluzione di continuità su diversi desktop e laptop, con la possibilità di trasferire facilmente testo, immagini e file tra sistemi operativi Windows e macOS. Da notare che le parti in plastica del mouse MX Master 3S sono realizzate con plastica riciclata post-consumo certificata, contribuendo agli sforzi di sostenibilità e ottenendo la certificazione "Carbon Neutral". Acquista il Mouse Logitech al 33% di sconto su Amazon Su Amazon, oggi, è presente un'offerta molto conveniente sul Mouse MX Master di Logitech: lo sconto attivo è del 33% e il costo finale è di 89,99€.

