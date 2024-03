Mouse piccolo, elegante e funzionale di casa Logitech ad un PREZZO REGALATO

Questo mouse Logitech offre un'esperienza di utilizzo senza pari grazie al suo design sagomato che garantisce comfort e praticità. Dotato di una forma adatta sia alle mani destra che sinistra, questo mouse wireless si adatta perfettamente alle tue esigenze.

La sua durevolezza e affidabilità sono sorprendenti: la rotella di scorrimento linea per linea assicura un controllo preciso, mentre la batteria AA inclusa offre fino a un anno di autonomia, grazie alla modalità intelligente di inattività.

La compatibilità universale del mouse Logitech lo rende ideale per qualsiasi tipo di utente. Che tu utilizzi un PC Windows, un Mac o un laptop, questo mouse sarà sempre pronto a soddisfare le tue necessità. Grazie alla sua semplicità plug and play, basta collegare il piccolo ricevitore USB nano e sei subito pronto a lavorare. La connessione forte e affidabile, che copre fino a 10 metri di distanza, garantisce una produttività senza interruzioni.

Con le sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore, questo mouse è perfetto per chiunque abbia mani piccole o medie. È l'ideale anche per uffici e spazi di lavoro ristretti, o per chi preferisce una scrivania libera da ingombri. Con il mouse Logitech, la tua esperienza informatica diventa più comoda, efficiente e senza fili.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 45% sul mouse Logitech che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 9,91€.