Mouse PICCOLO e COMPATTO adatto ad ogni scrivania: tutta la qualità di Logitech IN SCONTO

Logitech è famosa per la produzione di dispositivi quali mouse, tastiere, webcam, cuffie, altoparlanti, joystick e controller per videogiochi. Oggi Amazon applica uno sconto interessante del 24% sul mosue Logitech M170 per un prezzo finale di 12,90€.

Il mouse adatto a tutti di Logitech è in sconto su Amazon

Il mouse wireless di Logitech è un compagno affidabile per il tuo computer, offrendo una connessione wireless stabile fino a una distanza di 10 metri grazie al suo mini ricevitore USB, che puoi semplicemente inserire e dimenticare. Questo ti offre una maggiore flessibilità di utilizzo, eliminando i fastidi dei cavi.

Una delle caratteristiche distintive di questo mouse è il suo tracciamento ottico avanzato, che consente movimenti ultra precisi su praticamente tutte le superfici. Questo significa che puoi usarlo comodamente su scrivanie, tavoli o anche su superfici irregolari senza problemi di precisione.

La durata della batteria è un'altra caratteristica notevole: 12 mesi di utilizzo continuo senza doverti preoccupare di sostituire frequentemente le batterie. Questo è possibile grazie alla tecnologia di gestione energetica di Logitech.

Logitech è un nome di fiducia nell'ambito delle periferiche informatiche e ha una solida esperienza di oltre 30 anni nella creazione di prodotti di alta qualità. Questo mouse wireless è compatibile con computer Windows, laptop, Mac e Macbook, offrendo qualità e affidabilità garantite da un marchio riconosciuto a livello globale. Inoltre, è importante notare che il ricevitore USB necessario per la connessione wireless è incluso all'interno della confezione.

Oggi Amazon applica un allettante sconto del 24% sul mouse Logitech per un prezzo d'acquisto finale di soli 12,90€.

