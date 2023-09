Mouse perfetto per l'ufficio: SCONTO sul "topolino" di casa Logitech

Di mouse ne esistono tantissimi così come sono diverse e molte le funzionalità e i contesti in cui utilizzarli. Logitech è un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti e device per i computer e in questo senso i mouse da lei prodotti rappresentano sempre un'ottima scelta per tutti coloro che cercano un dispositivo affidabile e capace di adattarsi ad ogni contesto. A partire dai mouse da gaming a finire a quelli da ufficio che, di consueto, appaiono esteticamente più sobri. Oggi segnaliamo l'offerta di Amazon sul Mouse Pebble di Logitech, con uno stile retrò, del 10% di sconto per un prezzo finale di 28,00€.

Logitech e Amazon preparano l'offerta: mouse in sconto!

Design sottile, diversi colori e tecnologia intelligente: questo mouse Bluetooth della collezione Pebble 2 soddisfa al meglio le tue esigenze ed esprime la tua personalità. Fuori dall'ordinario, per seguirti ovunque: Il design arrotondato e minimalista di Pebble Mouse 2 M350 è realizzato con plastica riciclata, infatti le parti in plastica del mouse Bluetooth Pebble 2 M350s includono almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo certificata.

Alterna facilmente fra 3 dispositivi: usa Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless su diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e passa da uno all'altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch. Personalizza il pulsante centrale con l'app Logi Options+ per sfruttare al meglio Pebble Mouse 2; aggiungi scelte rapide per le tue app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify. Pebble Mouse 2 M350s è un mouse discreto, con tecnologia Silent Touch che elimina il 90% del rumore dei clic. Il mouse wireless ti offre ore di utilizzo, 2 anni di durata della batteria e la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico per un utilizzo senza problemi; batteria inclusa.

