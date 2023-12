Mouse Logitech pratico, compatto e silenzioso al 57% DI SCONTO: PREZZACCIO su Amazon

Logitech è un'azienda leader per quel che riguarda le periferiche informatiche e oggi, su Amazon, ad essere in sconto, è un suo mouse piccolo e compatto, oltre che silenzioso, scontatissimo del 57% per un super prezzo finale: 12,99€!

Il Logitech M220 Silent ti offre un'esperienza di utilizzo del mouse completamente nuova. Grazie alla riduzione del rumore del click di oltre il 90%, questo mouse offre una sensazione tattile simile a quella di un touchpad, assicurando un'esperienza silenziosa sia per te che per chi ti circonda e dunque adatto a qualsiasi contesto. La connettività wireless del M220 è garantita dal ricevitore nano Plug-and-forget, che offre una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Questo mouse utilizza la tecnologia di tracciamento ottico Logitech per garantire movimenti precisi su quasi ogni superficie, offrendo affidabilità e precisione in qualsiasi contesto. La durata della batteria è ottimizzata grazie alla tecnologia ad efficienza energetica, riducendo la necessità di sostituire le batterie frequentemente. Inoltre, il M220 SILENT si disattiva automaticamente quando non viene utilizzato, contribuendo ulteriormente al risparmio energetico. Tema al quale Logitech è sempre molto attenta. Il design ambidestro offre comfort e precisione, adattandosi sia a utenti mancini che destrorsi. La compatibilità del mouse M220 è estremamente ampia, supportando i sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Basta collegare il ricevitore USB al tuo computer o laptop e il mouse funzionerà immediatamente. Acquista il Mouse Logitech al 57% di sconto: 12,99€! Oggi Amazon applica uno sconto davvero enorme sul Mouse Logitech: 57% per un costo finale d'acquisto di soli 12,99€. Un'occasione da non lasciarsi scappare assolutamente!

