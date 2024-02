Mouse Logitech piccolo ed elegante a 9,99€: SCONTO PAZZESCO (-44%)

Il mouse wireless Logitech rappresenta una soluzione ergonomica e versatile per gli utenti che cercano comfort e praticità nell'utilizzo quotidiano del computer. Con il suo design sagomato e compatto, questo mouse può essere impiegato con la stessa facilità sia dalla mano destra che da quella sinistra, offrendo un comfort superiore rispetto al tradizionale touchpad.

La tecnologia di connettività USB garantisce una connessione stabile e affidabile, mentre la tecnologia di rilevamento del movimento a infrarossi assicura un controllo preciso del cursore su una varietà di superfici.

Questo mouse non solo offre comfort, ma anche durabilità e affidabilità. Dotato di una rotella di scorrimento linea per linea e alimentato da una batteria AA, può durare fino a 1 anno grazie alla sua modalità intelligente di inattività, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La compatibilità universale lo rende adatto a qualsiasi tipo di computer. Rispetto al touchpad, questo mouse offre un notevole miglioramento in termini di produttività e velocità.

Secondo uno studio recente, gli utenti che hanno scelto il mouse M185 rispetto al touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente. Le sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore lo rendono ideale per manipolare in spazi ristretti o per chi ha mani piccole o medie, offrendo un'esperienza di utilizzo senza fili senza sacrificare la comodità.

