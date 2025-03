Mouse Logitech Pebble: design ultra sottile, silenzioso e preciso (-50%)

Logitech è un'azienda leader nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato extra large del 50% sul suo mouse Pebble che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 14,99€. Prendilo a metà prezzo!

Mouse Logitech Pebble: offertissima a metà prezzo

Il mouse Logitech Pebble è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo moderno, sottile e facile da trasportare. Il suo design elegante e la forma arrotondata lo rendono non solo esteticamente piacevole, ma anche molto comodo da usare, perfetto per essere portato ovunque.

Una delle caratteristiche principali di questo mouse è la funzione di clic e scorrimento ultra-silenzioso. Grazie alla riduzione del rumore superiore al 90%, puoi utilizzare il mouse senza disturbare chi ti sta intorno. Anche la rotella di scorrimento in gomma scivola in modo silenzioso, offrendo un'esperienza fluida e discreta.

La doppia connettività ti permette di scegliere come collegarti: puoi optare per la tecnologia wireless Bluetooth oppure utilizzare il piccolo ricevitore USB incluso per una connessione stabile e veloce. Con una durata della batteria fino a 18 mesi con una sola batteria AA, il Logitech Pebble è un mouse molto efficiente dal punto di vista energetico, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. La durata della batteria può variare in base all'uso, ma in ogni caso offre un'autonomia notevole.

Il tracciamento ottico ad alta precisione ti consente di utilizzare il mouse su quasi tutte le superfici, garantendo una risposta rapida e precisa. Inoltre, il Logitech Pebble è compatibile con iPadOS, Windows, macOS, Linux, ChromeOS e Android, ed è certificato Works with Chromebook, offrendo una versatilità senza pari.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato extra large del 50% sul mouse Logitech Pebble che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 14,99€. Acquista il prodotto a metà prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.