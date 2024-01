Mouse Logitech M330 Silent Plus in offerta a tempo su Amazon (25€)

"Silenzio, per favore". Questo il claim del mouse Logitech M330 Silent Plus, che tradisce fin da subito quale sia la caratteristica principale del dispositivo, oggi in offerta a tempo su Amazon a 25,49 euro. L'ultima promo del marketplace statunitense consente di risparmiare fino all'11% sul prezzo medio di vendita del mouse, di poco inferiore ai 29 euro. Volendo, è anche acquistabile in 3 comode rate senza interessi da 8,50 euro al mese.

I principali punti di forza dell'M330 Silent Plus di Logitech sono la silenziosità ad ogni clic, il comfort totale per gli utenti, il tracciamento ottico avanzato e la batteria di lunga durata.

Mouse Logitech M330 Silent Plus a soli 25 euro su Amazon

A rendere speciale il mouse M330 di Logitech è la tecnologia proprietaria Silent Touch, che va a ridurre di oltre il 90% il rumore dei clic, senza per questo andare a inficiare sulle prestazioni né tantomeno sulla percezione tattile.

Un altro suo punto di forza è il comfort assoluto che restituisce a ciascun utente, grazie alle sue impugnature sagomate in morbida gomma. Comfort che viene esaltato ulteriormente dalla batteria di lunga durata: è possibile infatti usare il mouse per 2 anni di fila senza aver mai bisogno di cambiare le batterie.

Segnaliamo infine il tracciamento ottico avanzato: l'M330 offre fino a 10 m di portata wireless, oltre a un tracciamento intelligente su tutte le superfici di lavoro.

Approfitta ora dell'offerta a tempo di Amazon sul Logitech M330 Silent Plus per risparmiare oltre 3 euro sul prezzo medio del mouse più silenzioso del marchio. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione, beneficiando inoltre della consegna ultra-rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.