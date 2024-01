Mouse Logitech in formato "mini" perfetto per l'ufficio al 40% DI SCONTO

Il mouse compatto di Logitech offre un'esperienza senza fili versatile e confortevole per tutti gli utenti, grazie al suo design sagomato che consente un utilizzo con entrambe le mani. Con una forma ergonomica, questo mouse wireless è progettato per offrire un comfort superiore rispetto al tradizionale touchpad, consentendo agli utenti di lavorare più a lungo senza affaticamento.

La durevolezza e l'affidabilità sono caratteristiche fondamentali di questo mouse USB, dotato di una rotella di scorrimento linea per linea e alimentato da una batteria AA che garantisce fino a 1 anno di autonomia grazie alla modalità intelligente di inattività. Questo assicura una lunga durata nel tempo e prestazioni affidabili per le sessioni di lavoro più intense.

Con una compatibilità universale, il mouse Logitech funziona senza problemi con PC Windows, Mac e laptop, garantendo una connessione stabile e affidabile su qualsiasi tipo di computer. Grazie alla semplicità Plug and Play, è sufficiente collegare il piccolo ricevitore USB nano per iniziare a utilizzare il mouse in pochi secondi, offrendo una connessione robusta fino a 10 metri di distanza.

Uno studio recente ha dimostrato che gli utenti di laptop che hanno optato per il mouse Logitech M185 rispetto al touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente, sottolineando l'efficacia e l'efficienza di questo dispositivo per aumentare la produttività.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 40% sul mouse Logitech per un prezzo finale davvero stracciato: 10,78€.