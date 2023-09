Mouse Logitech G G502 X PLUS con switch ibridi LIGHTFORCE: prezzo SUPER su Amazon

Se sei un appassionato di giochi, allora saprai sicuramente che avere un mouse efficiente e veloce può fare la differenza.Con il Logitech G502 X PLUS, hai la possibilità di sfruttare la nuova tecnologia wireless LIGHTSPEED, che garantisce una connessione ultraveloce e reattiva. Acquistalo ora su Amazon a soli 109,00€.

Dimentica i cavi che si intrecciano e goditi la libertà di muoverlo senza farlo impigliare, con prestazioni paragonabili a quelle di un dispositivo cablato.

Il cuore di questo mouse è il sensore HERO 25K, che offre una sensibilità fino a 25.000 DPI. Questo significa che avrai il massimo controllo su ogni movimento, perfetto quindi per giochi di precisione e sparatutto in prima persona. Che tu stia mirando con precisione o facendo rapidi movimenti, il Logitech G502 X PLUS risponderà con precisione millimetrica.

Inoltre è dotato di illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile. Scegli tra milioni di colori e diversi effetti luminosi per creare un look unico per il tuo setup da gaming. Personalizza il tuo mouse per abbinarlo al tuo stile o ai tuoi giochi preferiti.

Il design ergonomico è progettato per garantire comfort durante le sessioni di gioco prolungate. Inoltre, dispone di pulsanti programmabili che possono essere adattati in base alle tue esigenze. Il Logitech G502 X PLUS è compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, macOS e Windows. Non importa quale sia la tua piattaforma preferita, questo mouse sarà sempre pronto a darti il massimo delle prestazioni. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

