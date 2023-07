Mouse HP USB 1000 in regalo a 3,99 euro su Amazon

HP mouse USB 1000 è un mouse dal piacevole design e un profilo sagomato ideale per entrambe le mani. Si distingue in particolare per la sua eccellente precisione, così come per il comfort offerto durante l'uso quotidiano.

In queste ore del secondo e ultimo giorno del Prime Day è in offerta su Amazon a 3,99 euro, un prezzo stracciato se paragonato ai 7,98 euro richiesti sul sito ufficiale dell'azienda multinazionale statunitense. E in più benefici delle spese di spedizione gratuite.

Mouse HP USB 1000 a prezzo regalo per il Prime Day

Un altro punto di forza del mouse HP in offerta oggi per il Prime Day di Amazon è la dotazione del cavo da 1,5 metri. La lunghezza è tale da consentirti movimenti ampi e liberi quando sei al lavoro davanti al PC, per una migliore esperienza d'uso generale.

A proposito di cavo USB, sia la configurazione che la connettività tramite PC sono immediate. Ti è sufficiente collegare il cavo a una delle prese USB del computer e il gioco è fatto. Non dovrai nemmeno aspettare un minuto prima di essere pienamente operativo.

Un'ultimissima chicca: non importa se usi la mano destra o la mano sinistra, grazie al profilo sagomato puoi usarlo con entrambe le mani senza temere deterioramenti o altro.

Aggiungi al carrello il mouse HP USB 1000 in offerta a 3,99 euro per l'ultimo giorno del Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.