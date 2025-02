Mouse da gaming wireless Trust Gaming GXT 110 Felox tuo a soli 13€

Vuoi acquistare un mouse da gaming wireless che sia di qualità ma spendendo il meno possibile? Allora dai un'occhiata a questa offerta speciale che ti sto segnalando., Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello di Amazon Trust Gaming GXT 110 Felox a soli 13,99 euro, invece che 19,99 euro.

Se già il prezzo di partenza non era altissimo adesso con questo sconto del 30% è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un secondo di più. Si tratta ovviamente di un mouse senza fili progettato per chi vuole spendere pochissimo ma non delude le aspettative. Ha un ottimo tracciamento, un'impugnatura ergonomica e bassa latenza.

Trust Gaming GXT 110 Felox: mouse da gaming wireless top

Con il mouse da gaming wireless Trust Gaming GXT 110 Felox fai un acquisto top spendendo veramente poco, soprattutto per quello che offre. Per collegarlo ti basterà il ricevitore che trovi incluso in confezione e non ha bisogno di installazioni particolari. È compatibile con la maggior parte dei computer. E garantisce latenza bassissima.

Ha un design ergonomico e accattivante, con illuminazione LED colorata. Gode di ben 6 pulsanti che ti permetteranno di avere scorciatoie nei tuoi giochi per essere più veloce. Pisside un tracciamento rapido, una rotella per scorrere velocemente le pagine e DPI regolabili da 800 a 4800 in base alle tue esigenze. Inoltre ha una super batteria in grado di durare per ben 80 ore con una sola ricarica e troverai incluso il cavetto USB-C per ricaricarlo velocemente.

Insomma un grandissimo prodotto a un prezzo molto più basso. Quindi non perdere una delle migliori occasione della categoria. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mouse da gaming Trust Gaming GXT 110 Felox a soli 13,99 euro, invece che 19,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.