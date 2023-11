Mouse gaming Logitech G502 HERO con 11 pulsanti a 35€, una FOLLIA

Stai pronto perché l'offerta che sto per segnalarti non è normale, è una follia, e come tale durerà pochissimo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 HERO a soli 35 euro, invece che 92,99 euro.

Non c'è bisogno di darti pizzicotti, non stai sognando, te lo assicuro. Ma sei di fronte a uno sconto incredibile del 62% che ti permette di risparmiare ben 58 euro sul totale. Penso sia superfluo ribadire quanto sia importante fare in fretta. Anche perché siamo di fronte a un mouse meraviglioso e dalle prestazioni elevate. Un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo.

Logitech G502 HERO: uno spettacolo per gli occhi

Pulsanti: sono bel 11 i pulsanti che avrai a disposizione e sono tutti programmabili con il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente.

Sensore: è dotato del sensore HERO che ha un tracciamento fino a 25.600 DPI ed è in grado di scorrere anche sul vetro senza problemi.

è dotato del che ha un tracciamento ed è in grado di scorrere anche sul vetro senza problemi. Illuminazione: gode di una tecnologia innovativa che offre l'illuminazione del mouse con colori RGB, anche questi completamente personalizzabili.

Design: finiamo con il design, ergonomico e leggerissimo. Avrai il massimo del comfort e anche dopo ore e ore di gioco non sentirai per niente la fatica alla mano o al polso.

Che altro dire? Che devi correre perché i pezzi disponibili finiranno in un lampo. Quindi prima che sia tardi vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 HERO a soli 35 euro, invece che 92,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.