Mouse gaming Logitech G402: performance da pro a soli 28€

Se stai cercando un mouse da gaming di qualità, questa è l’occasione perfetta per fare il salto di qualità senza svuotare il portafoglio. Grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, il Logitech G402 Hyperion Fury è disponibile a soli 28,49 €, con uno straordinario sconto del 59% rispetto al prezzo originale di 69,99 €. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua esperienza di gioco con un dispositivo di livello professionale.

Prestazioni di altissimo livello per i gamer più esigenti

Il Logitech G402 Hyperion Fury si distingue per la sua tecnologia avanzata, che lo rende uno dei mouse più performanti della sua categoria. Il cuore pulsante di questo dispositivo è la tecnologia Fusion Engine, che garantisce una velocità di tracciamento fino a 500 IPS. Questo significa che, anche durante le azioni più frenetiche, il mouse risponderà con una precisione straordinaria, rendendolo ideale per giochi competitivi e sessioni intense.

Inoltre, la frequenza di aggiornamento di appena 1 millisecondo assicura una reattività senza pari, fondamentale per chi non può permettersi il minimo ritardo durante il gameplay. Non importa quanto veloce sia la tua azione, il G402 sarà sempre un passo avanti.

Adattabilità e personalizzazione su misura

Un altro aspetto che rende il Logitech G402 una scelta eccellente è la sua versatilità. Questo mouse offre otto pulsanti completamente personalizzabili, permettendoti di configurare il dispositivo in base alle tue esigenze specifiche. Che tu sia un appassionato di sparatutto o un amante degli strategici, potrai adattare il mouse al tuo stile di gioco.

Non solo, con un semplice clic puoi scegliere tra quattro impostazioni di sensibilità, variando dai 250 ai 4.000 DPI. Questa funzione è particolarmente utile per passare rapidamente da un’alta precisione a movimenti più rapidi, a seconda della situazione di gioco.

Design ergonomico per sessioni di gioco prolungate

Il Logitech G402 non si limita alle prestazioni: anche il comfort è stato curato nei minimi dettagli. Con un peso contenuto e dimensioni compatte, questo mouse è pensato per essere maneggevole e confortevole anche durante lunghe sessioni di gioco. I materiali leggeri e le impugnature in gomma offrono una presa salda, mentre i piedini a basso attrito garantiscono movimenti fluidi su qualsiasi superficie.

Il Logitech G402 è compatibile con PC, Mac e laptop, ampliando le possibilità di utilizzo per tutti i gamer. Non importa quale piattaforma preferisci, questo mouse si adatterà perfettamente alle tue esigenze. Inoltre, il design robusto e la qualità costruttiva garantiscono una lunga durata, facendone un investimento sicuro per il futuro.

Non lasciarti sfuggire questa offerta irripetibile. Scopri subito il Logitech G402 Hyperion Fury su Amazon e trasforma il tuo modo di giocare. Con un prezzo così vantaggioso, non c’è tempo da perdere: approfitta dello sconto del 59% e porta a casa un mouse gaming di qualità professionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.