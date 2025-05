Mouse gaming Logitech G309 LIGHTSPEED: tecnologia a (quasi) metà prezzo

Un'occasione imperdibile per i gamer: il Logitech G309 LIGHTSPEED è disponibile a un prezzo eccezionale su Amazon, con uno sconto che lo rende più accessibile che mai. A soli 49,49€, risparmi il 48% rispetto al prezzo di listino, portandoti a casa un mouse wireless progettato per prestazioni al top e comfort senza compromessi.

Un design leggero e confortevole per lunghe sessioni di gioco

Con i suoi appena 86 grammi di peso, batteria inclusa, il Logitech G309 LIGHTSPEED è pensato per ridurre al minimo l'affaticamento durante le maratone di gaming. Per chi desidera un setup ancora più leggero, il sistema di ricarica wireless POWERPLAY (non incluso) consente di abbassare il peso a soli 68 grammi, eliminando di fatto la batteria. Un dettaglio che fa la differenza quando si tratta di precisione e comfort prolungato.

Questo mouse è dotato della tecnologia wireless LIGHTSPEED, che garantisce una connessione stabile e praticamente priva di latenza. Inoltre, la compatibilità Bluetooth lo rende versatile per l'uso su più dispositivi. Il cuore pulsante del G309 è il sensore HERO 25K, in grado di rilevare movimenti con una precisione straordinaria, senza smoothing artificiale. Questo significa una risposta immediata e fedele, perfetta per i giochi più competitivi.

Autonomia e personalizzazione al servizio del gamer

Un altro punto di forza è la batteria: oltre 300 ore di utilizzo continuo con una singola batteria AA. Non manca la possibilità di personalizzazione, grazie ai sei pulsanti programmabili, che permettono di adattare il mouse alle proprie esigenze e al proprio stile di gioco.

Il Logitech G309 LIGHTSPEED non è solo tecnologia, ma anche sensazioni. Gli interruttori ottico-meccanici LIGHTFORCE combinano la velocità degli switch ottici con il feedback tattile degli interruttori meccanici tradizionali, offrendo una risposta rapida e precisa a ogni clic. Inoltre, la confezione include tutto ciò di cui hai bisogno: ricevitore USB LIGHTSPEED, prolunga USB, batteria AA, adesivi per migliorare la presa e documentazione utente.

Se sei alla ricerca di un mouse gaming che unisca tecnologia avanzata, comfort e un prezzo imbattibile, questa offerta è il momento giusto per fare il salto di qualità. Approfitta subito dello sconto su Amazon e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore.

