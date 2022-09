Mouse Gaming ASUS ROG Keris ad un prezzo FOLLE su Amazon

Migliora la tua esperienza di gioco con il mouse ROG Keris di ASUS. Costruito in plastica PBT leggera, ha dei microinterruttori che garantiscono una durata di 70 milioni di clic e 7 pulsanti programmabili, E' progettato pensando ai giocatori, per questo ASUS ha dotato il Keris di un sensore ottico PAW3335 e una frequenza di rapporto di 1000 Hz, essenziali per i gamers competitivi che cercano affidabilità e precisione. Inoltre, i due pulsanti laterali e gli interruttori interni possono essere sostituiti, prolungando ulteriormente la durata del mouse. Acquistalo su Amazon a soli 38,99€ invece di 79,90€.

È incluso un cavo USB intrecciato ROG da 1 metro, che consente di caricare il Keris o di utilizzarlo come mouse cablato se si preferisce una connessione cablata. Il Keris include l'illuminazione RGB che può essere personalizzata per riflettere il tuo stile personale unico con il software gratuito Armory Crate di ASUS.

Collega il Keris al tuo computer in tre modi diversi tramite rete wireless 2,4 GHz, Bluetooth o anche in modalità cablata. Incluso c'è il cavo USB ROG Paracord anti impigliamento. Garantisce una precisione senza precedenti con un'impostazione dpi regolabile e una risoluzione massima di 16.000. Presente anche l'accelerazione 40 G e velocità 400 IPS, essenziali per i giochi online competitivi.

Regola la sensibilità del mouse senza scaricare nessun software aggiuntivo : basta premere il pulsante DPI e ruotare la rotella di scorrimento per impostare il livello di sensibilità o fare clic sul pulsante per scorrere i diversi livelli. La rotellina di scorrimento cambia colore in base all'intervallo DPI selezionato.

ASUS ha chiesto l'aiuto di giocatori professionisti per progettare la forma ergonomica del Keris, creando uno stile unico e comodo.

Il Keris è dotato di micro interruttori ROG con una durata di 70 milioni di clic e giunzione elettrolitica placcata in oro che migliora la durata del mouse. Gli interruttori sinistro e destro assicurano una deviazione della forza entro +/- 5 grammi. Le esclusive prese per interruttori a innesto facilitano la sostituzione degli interruttori, consentendoti di personalizzare la tua esperienza. Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

