Mouse ergonomico Logitech IN PROMOZIONE su Amazon

Stai tante ore al pc? Disponi della giusta strumentazione? Se così non fosse devi correre ai ripari. Abbiamo trovato per te un dispositivo importantissimo per chi usa il pc per tempo prolungato, si tratta del mouse ergonomico Logitech adesso contato su Amazon.

Grazie alla sua forma ergonomica la mano assumerà una posizione corretta e comoda e non avrai alcun fastidio anche se lavori tutto il giorno.

Mouse ergonomico Logitech, non hai mai lavorato con così tanta comodità

Quando si svolge un lavoro con il computer o comunque quando ci si trova a passare molte ore al pc è necessario pensare alla propria salute, tanto quella della vista quanto quella delle proprie mani ed in particolar modo quella della mano con cui si usa il mouse. Il mouse Logitech dono un comfort unico che non ti farà avvertire alcun fastidio a fine giornata.

Controlla facilmente fino a tre computer con il mouse Logitech ed esegui il copia e incolla di testi, immagini e file tra l'uno e l'altro. Goditi un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una precisione massima di 4.000 DPI.

Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrai energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Mentre una ricarica completa può durare fino a 70 giorni. Scorri lunghi documenti o pagine Web più velocemente e facilmente con lo scroller in grado di adattarsi alla velocità e passare automaticamente dallo scorrimento con clic a quello ultraveloce.

Ma la vera rivoluzione di questo mouse è la speciale forma ergonomica e sagomata che sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale. Movimento uniforme e preciso grazie ai pulsanti e allo scroller posizionati strategicamente.

Approfitta dell'ottimo prezzo e comincia a lavorare in tutta comodità con il mouse Logitech. Acquistalo ora su Amazon.

