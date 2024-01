Mouse elegante e preciso targato Lenovo al 40% DI SCONTO

Il mouse wireless Lenovo 300 si presenta come un compagno di lavoro ideale, unendo un design sobrio e pulito alla praticità senza fili. Con un elegante colore Frost Blue e la tecnologia di connettività USB, questo mouse offre una soluzione semplice e senza ingombri per un'esperienza utente senza complicazioni. La sua semplicità è evidente nelle linee lisce e nelle dimensioni ultra sottili, garantendo un'estetica pulita e una comodità d'uso senza eguali. Il Lenovo 300 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico, fornendo tutto ciò di cui hai bisogno senza superflui extra.

La sensibilità impressionante di questo mouse ottico si traduce in un cursore che si sposta di 1000 pixel con ogni centimetro di movimento. Questa precisione eccezionale offre un'esperienza di utilizzo straordinariamente impeccabile, rendendo il mouse adatto a compiti che richiedono una precisione dettagliata.

Una delle caratteristiche distintive è l'energia a lunga durata, grazie alla tecnologia di risparmio energetico integrata. Questa consente al mouse di operare fino a 12 mesi con una singola batteria AA, garantendo massima affidabilità e riducendo al minimo le interruzioni per il cambio batteria.

Questo mouse Lenovo 300, dunque, rappresenta una combinazione equilibrata di stile, praticità e prestazioni, offrendo un'esperienza di utilizzo senza problemi e una lunga durata operativa, il tutto racchiuso in un design accattivante. Perfetto sia per un utilizzo ufficio sia per un ambiente più domestico.

Amazon, oggi, applica un mega sconto del 40% sul Mouse senza fili di casa Lenovo che viene venduto al prezzo totale di 9,81€. Approfittane subito!