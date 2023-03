Mouse da viaggio SABRENT: su Amazon da oggi a SOLO 9,34 Euro!

SABRENT è un marchio all'avanguardia nel campo delle periferiche dedicate ai PC, che si occupa di diversi prodotti. Un marchio che pensa prima all'utilità dei propri prodotti per l'utente, per poi sfornarli e metterli in vendita. Ad esempio quello di cui vi parliamo oggi è un mouse portatile da viaggio, che sarà molto utile a coloro che sono sempre in movimento, che devono lavorare fuori porta con i propri laptop, e che hanno poco spazio a disposizione per disporre tutto in modo omogeneo nella propria borsa.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi su Amazon il Mouse da viaggio SABRENT è disponibile a soli 9,34€, con un 15% di sconto sul totale.

Mouse da viaggio SABRENT: piccolo e versatile

Si tratta di un prodotto adatto a tutti gli utilizzi, ma che soprattutto vi verrà in aiuto quando sarete in viaggio: grazie alle sue dimensioni ridotte e al cavo USB retrattile, occuperò davvero poco spazio e sarà la gioia di ogni vostra borsa. Mettiamoci inoltre che non necessita di installazioni e configurazioni grazie al plug and play e avrete un quadro completo della sua comodità.

Il mouse da viaggio SABRENT a livello tecnico dispone di un sensore ottico ad alta definizione da 1200 dpi che permette un controllo reattivo del cursore, un tracciamento preciso ed una facile selezione del testo.

