Mouse da gioco ORA A SOLI 13 euro su Amazon

Sei un gamer? Allora aspetta un attimo perché questa che abbiamo scovato fa proprio al caso tuo. Su Amazon puoi acquistare il mouse da gioco Agon che grazie allo sconto esclusivo della piattaforma paghi solamente 13 euro.

Mouse da gioco piccolo, compatto e adesso su Amazon anche economico

Il mouse da gioco Agon è un dispositivo professionale di alta qualità perfetto per chi svolge lunghe sessioni di gaming. Dotato di un sensore di gioco Pixart PMW 3389 con 16.000 DPI reali che ti garantisce in questo modo una precisione quasi perfetta in ciascuna situazione di gioco.

Gli interruttori Omron con un massimo di 50 milioni di tasti ti garantiscono un'esperienza di gioco di lunga durata. Con il software AOC G-Tools potrai salvare le assegnazioni dei tasti, le impostazioni degli effetti RGB e i profili personalizzati. Inoltre, è possibile la sincronizzazione della luce con altri dispositivi e la registrazione di macro.

Il pulsante del cecchino DPI ti consente di regolare la velocità del mouse a proprio piacimento e può anche salvare i profili di 3 giocatori. Un innovativo sistema di regolazione del peso fino a 25 grammi ti assicura il perfetto peso del mouse da gioco (5 set da 5 g ciascuno).

Acquista il mouse da gaming ora su Amazon a soli 13 euro e goditi le tue lunghe sessioni di gioco.

