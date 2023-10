MOUSE da GAMING Razer Viper Ultimate ora in OFFERTA BOMBA

I videogiocatori sono da sempre la categoria più esigente del mondo dei PC, e quindi vogliono solo il meglio delle prestazioni per la loro postazione. Non è tuttavia un'esclusiva, e i performanti accessori da gaming possono essere utilizzati anche per comodità o per lavoro. Razer è dalla sua nascita un marchio leader nella produzione di questi accessori, e oggi hai l'occasione di aggiudicarti un Mouse da Gaming con un'offerta BOMBA!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Mouse Gaming Razer Viper Ultimate a soli 81€, con uno sconto del 46% che ti farà risparmiare addirittura 69€ sul totale!

La tua scelta UTLIMATE

Con questo mouse potrai goderti un controllo più rapido e fluido. Si tratta di un mouse wireless leggero progettato per gli esport, che Pesa solo 74 g, ma dove la sua leggerezza non compromette la resistenza del fattore di forma ambidestro.

I tasti di questo Mouse Gaming Razer Viper Ultimate hanno inoltre una durata fino a 70 milioni di clic, e l'efficienza dell'alimentazione wireless garantisce addirittura 70 ore consecutive di utilizzo con una sola ricarica della batteria: praticamente potresti caricarlo una volta a settimana e giocare 10 ore al giorno!

