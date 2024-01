Mouse da gaming Razer in MAXI SCONTO su Amazon

Razer è un'azienda leader nel settore delle periferiche legate al gaming e oggi, su Amazon, è presente uno sconto molto allettante del 28% proprio su un mouse da gaming targato Razer, venduto al prezzo totale di 28,99€.

28% di sconto e 28,99€ come prezzo finale: mouse da gaming Razer in promo

Il Razer DeathAdder Essential è il compagno perfetto per gli appassionati di gaming che cercano precisione e comfort durante le loro sessioni di gioco. Dotato di un sensore ottico da 6.400 DPI reali, questo mouse offre movimenti rapidi e precisi, consentendoti di mantenere sempre il controllo durante le sfide più intense.

La sua forma ergonomica è progettata per garantire il massimo comfort durante le lunghe maratone di gioco. Con una presa confortevole per le mani, il DeathAdder Essential permette di affrontare le tue battaglie anche durante le sessioni di gioco più estese. La sua ergonomia ottimizzata ti consente di godere di prestazioni elevate senza compromettere il tuo comfort.

Progettato per resistere alle sessioni di gioco intense, questo mouse è costruito per durare nel tempo. I suoi 5 pulsanti Hyperesponse sono stati testati in laboratorio per garantire una durata eccezionale, con una capacità di resistere fino a 10 milioni di clic.

Puoi contare su questo mouse per mantenere una qualità di performance straordinaria anche nelle situazioni più impegnative. Con il marchio di qualità Razer, questo mouse è la scelta ideale per coloro che cercano un mouse da gioco affidabile, preciso e confortevole.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 28% sul mouse da gaming Razer che viene venduto a 28,99€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.