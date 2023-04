Mouse da gaming Logitech con il 45% di SCONTO su Amazon

Trascorri tante ore al giorno al pc? Il gaming è la tua più grande passione? Sei nel posto giusto perché devi assolutamente disporre degli strumenti più adatti alla tua attività. Avere un mouse giusto è fondamentale. Ne abbiamo scovato uno per te davvero ottimo e soprattutto in super sconto. Con il 45% di sconto puoi acquistare su Amazon un fantastico mouse wireless firmato Logitech.

Con il mouse Logitech non solo sarai più efficiente ma avrai una scrivania decisamente più ordinata, senza cavi o fili sparsi ovunque. In questo modo puoi usarlo ovunque in tutta comodità e praticità. Dal costo di mercato di 164,99 euro tu ora hai la possibilità di pagarlo solamente 90,99 euro, con un risparmio netto di 74 euro.

Il mouse da gaming Logitech sarà il tuo più grande alleato di gioco. E oggi lo paghi quasi la metà del prezzo.

Questo mouse è stato realizzato con e per i gamer professionisti, con un solo obiettivo quello di offrire un alto livello di prestazioni per vincere sempre.

Caratterizzato da un design leggero con un peso inferiore a 63 grammi grazie ad un'attenta riprogettazione che ha permesso una riduzione del peso di quasi il 25% rispetto al mouse wireless PRO standard. Dotato di prestazioni USB wireless di livello professionale questo offre una connessione stabile e veloce da 1 ms, senza fastidiosi fili. La durata della batteria arriva fino 90 ore.

Inoltre il mouse gaming, firmato Logitech, è dotato del sensore da gaming HERO 25K di ultima generazione che risulta ancora più preciso, performante ed efficiente, supera i 400 fps e offre un tracciamento da 25600 DPI. E ancora grande fluidità di scorrimento. Grazie agli spaziosi piedini a zero resistenza in PTFE di questo mouse Logitech puoi godere di una fluidità di scorrimento estrema che ti permetterà di immergerti senza ostacoli nel gioco. Infine puoi scegliere tra 2 diversi colori: bianco e nero.

Hai la possibilità di risparmiare ben 74 euro. Non aspettare oltre perché il mouse da gaming Logitech scontato del 45% su Amazon sta letteralmente andando a ruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.