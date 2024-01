Mouse da gaming Logitech compatto, con illuminazione RGB e SUPER ECONOMICO: 21€ su Amazon

Logitech è un'azienda molto rinomata per quel che riguarda la realizzazione di periferiche per il computer. Oggi, su Amazon, il mouse da gaming targato proprio Logitech, il G203, viene messo in sconto del 15% e venduto a 21€.

Mouse da gaming Logitech a 21€: che occasione su Amazon!

Il mouse da gaming Logitech offre un'esperienza di gioco impeccabile grazie al suo sensore da 8.000 DPI, in grado di rispondere con precisione a ogni movimento. Personalizza le tue impostazioni di sensibilità attraverso il software dedicato Logitech G HUB e scegli tra cinque livelli DPI per adattare il dispositivo alle tue esigenze in ogni momento di gioco.

L'aspetto visivo è altrettanto coinvolgente, grazie ai colori LIGHTSYNC RGB che offrono una gamma vivace e brillante di circa 16 milioni di colori. Il design del mouse, classico e collaudato, è stato testato e approvato dai giocatori.

Dotato di un layout intuitivo a 6 pulsanti, garantisce comfort e controllo totali durante le sessioni di gioco. Ogni pulsante è completamente personalizzabile. La qualità costruttiva è un altro punto di forza, con pulsanti primari dotati di tensionamento meccanico e molle in metallo per garantire affidabilità, prestazioni ottimali e una maneggevolezza senza pari.

Compatibile con Windows 7 o versioni successive, macOS 10.13 o versioni successive e ChromeOS, il mouse si collega tramite porta USB, offrendo una versatilità di utilizzo su diverse piattaforme. Il marchio Logitech, sinonimo di eccellenza nel campo degli accessori informatici, conferisce a questo mouse gaming un livello di fiducia e qualità indiscutibili.

Oggi, su Amazon, è tempo di grandi affari ed è tempo di acquistare il mouse da gaming Logitech scontato del 15% al prezzo totale e finale di soli 21€.

